Кабмин планирует начать искусственно сдерживать цены на бензин

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Для снижения темпов роста стоимости топлива на российских АЗС планируется использовать «метод Сечина».

Правительство РФ рассматривает возможность начать искусственно сдерживать цены на бензин. В ближайшее время кабмин планирует начать принимать соответствующие меры, которые позволят снять напряжение в обществе. Отмечается, что в рамках планирующихся мероприятий будет предпринят так называемый «метод Сечина».

Именно Игорь Сечин в 2011 году решил подобную проблему, когда занимал пост вице-премьера. Уже сейчас правительство предприняло ряд мер по искусственному сдерживанию цен. В частности, в конце мая были снижены акцизы на 3000 рублей за тонну на бензин и на 2000 рублей на ДТ. Также с июля планируется отменить рост акцизов на топливо. В кабмине надеются, что этого будет достаточно, чтобы снизить темпы роста стоимости бензина на российских АЗС.

Ранее мы писали, что во многих городах России автомобилисты вышли на акции протеста против необоснованного повышения цен на бензин. Водители устроили митинги в Иркутске, Новосибирске и других региональных центрах.