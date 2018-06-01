Леонтьев: Нефтяники обещают удержать цены на бензин еще месяц

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За этот период власти России должны выработать меры по поддержке НПЗ. Договоренность была достигнута в рамках встречи представителей экономической области с Дмитрием Козаком, вице-премьером РФ.

Михаил Леонтьев, глава пресс-службы «Роснефти», рассказал, что нефтяники обещают удержать цены на бензин еще один месяц. За этот период отечественное правительство предпримет простейшие меры, направленные на уменьшение фискального давления на эту экономическую отрасль, начиная с нефтепереработки и розницы.

Представители «Роснефти» имеют определенные предложения для правительства и президента, которые позволят стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. Одной из основных мер выступает ограничение экспорта топлива на временной основе.