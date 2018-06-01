В России выросла пошлина на экспорт нефти с 1 июня

Сегодня, 10:17

Государственный денежный сбор на вывоз «черного золота» с сегодняшнего дня составляет $131,8, гласит Минэкономразвития России.

С 1 июня пошлина на экспорт нефти в России выросла с майских $118,5 до $131,8 (+$13,3). Рост государственного денежного сбора коснулся и экспорта высоковязкого «черного золота» - с $19,2 до $21,7 (+$2,5), подытожило Минэкономразвития РФ.

Ранее Александр Новак, возглавляющий Минэнерго России, констатировал приближение к нулю избытка коммерческих запасов «черного золота» и спрогнозировал рост мировой добычи сланцевой нефти. За последний 5 лет данный показатель должен увеличиться в 1,4-1,7 раза.