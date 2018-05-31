Жителям Красноярска предсказали стоимость литра бензина 50 рублей

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Местная пресса сообщает, что на некоторых автозаправочных станциях стоимость бензина марки Аи-92 составляет больше 41 рубля, а Аи-95 близится к отметке 45 рублей за литр.

Недавно в интернете опубликовали документ, который был составлен на предприятии «Красноярскнефтепродкт». В документе говорится, что во второй половине 2018 года цена Аи-92 станет больше 46 рублей за литр, а Аи-95 50 рублей литр. Представители организации отказываются комментировать или хоть как-то объяснять опубликованную информацию.

До этого информировалось, что в субботу в Иркутске автомобилисты устроили несогласованную акцию протеста, направленную против повышения цен на топливо. В Новосибирске в четверг примерно 200 представителей автомобильных компаний и компаний, которые предоставляют пассажирские перевозки, вышли на санкционированный митинг по аналогичной теме.