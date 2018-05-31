Эксперты: В Красноярске цена бензина АИ-92 превысит отметку в 50 рублей

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При этом АЗС продают топливо дешевле, чем его покупают.

Цена на бензин в России продолжает неуклонно расти. Красноярск в этом отношении не стал исключением. В сравнении с показателями февраля розничная стоимость топлива в городе выросла уже более, чем на 8%. При этом эксперты предупреждают, что существующие ценники на местных АЗС не являются предельными и в ближайшем будущем продолжат повышаться. В частности, роста стоит ожидать от наиболее популярной марки бензина АИ-92. По прогнозам специалистов, уже в скором времени цена на неё может превысить отметку в 50 рублей за литр. Между тем, местные владельцы АЗС уже бьют тревогу, поскольку в связи с повышением оптовых цен несут колоссальные убытки. В данный момент продавцы реализуют топливо по ценам ниже оптовых и теряют в Красноярске на каждом литре от 3,5 до 4,4 рубля.

Ранее мы писали, что цены на бензин вгоняют в депрессию автомобилистов в Ростове-на-Дону. Стоимость топлива в городе настолько быстро меняется, что это уже влияет на психологическое состояние местных водителей.