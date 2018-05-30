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В продолжение тяжбы между Украиной и «Газпромом» и решения Стокгольмского арбитража, к делу подключился суд Швейцарии. Именно в этой стране расположен офис компании Nord Stream, в который «нагрянули» судебные приставы.

В мировых СМИ сегодня прошла информация об аресте имущества и активов компании. Однако, по последним сведениям из компетентных источников, судебные приставы, посетив офис Nord Stream, имущество не арестовывали, так же, как и активы компании. Оператор газопровода «северный поток» Nord Stream AG и будущий оператор, а также непосредственный участник проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG, попали в поле внимания суда после неоднозначного вердикта в Стокгольме.

Споры о выполнении ранее подписанных соглашений на поставку на Украину и транзит через ее территорию российского газа, завершились вердиктом, по которому российский монополист должен компенсировать «Нафтогазу» 2 миллиарда 560 миллионов долларов. Два месяца назад российская газовая компания опротестовала в решение арбитража. По мнению аналитиков, все решения против «Газпрома» лежат в политической плоскости, учитывая давление США на страны, причастные к северному проекту.