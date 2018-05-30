Сегодня, 08:07

В Орле цены на бензин растут быстрыми темпами. Литр топлива в регионе поднялся на 1-1,9 рубля. Вслед за АО «Орелнефтепродукт», в Башкирии стоимость листа бензина прибавила 60 и 70 копеек.

В 6-ой раз за май цены на топливо повысили на АЗС «Башнефть». Автомобилисты возмущены скачками стоимости горючего, и выражают свое недовольство в социальных сетях. В Уфе приметили, что литр бензина марки 92 прибавил 60 копеек, а 95 и вовсе – 70 копеек. Причины нестабильности на рынке продаж бензина эксперты не могут оценить однозначно.

Важно воспринимать этот факт как данность, но стоит заботиться о рейтинге компании среди потребителей. Повышение в 6-ой раз за май может стать крахом для компании «Башнефть».