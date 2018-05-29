Чиновники из России и Германии обсудили «Северный поток — 2»

Сегодня, 20:48

В ходе беседы чиновники обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами, затронув ход реализации совместного проекта по строительству новой газовой трубы.

Сегодня в ходе беседы заместитель министра иностранных РФ Владимир Титов и вице-президент бундестага Германии Вольфганг Кубики проанализировали перспективы развития российско-германских отношений, сделав акцент на сотрудничестве парламентов двух стран. Затронули они и возможные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах, включая продвижение прокладки газовой трубы "Северный поток 2".

Чиновники сошлись во мнении, что пока не существует альтернативы минским договоренностям, а для решения проблемы на востоке Украины необходимы длительные переговоры в рамках «нормандского формата», с привлечением России, Германии, Украины и Франции.

Вольфганг Кубики полностью поддерживает позицию России, и не раз указывал на несправедливость обвинений со стороны Запады, которые винят Москву во всех бедах. Он отметил, что ситуация на Крымском полуострове совершенно не соответствует картине, которую старательно пытаются выстроить в Европе.

Ранее Германия отказалась следовать на поводу у властей в Киеве в вопросах строительства "Северного потока-2". На брифинге с Петром Порошенко лидер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безосновательным беспокойство Киева в том, что после запуска нефтепровода Украина не будет транзитером, и посоветовал украинскому лидеру не беспокоиться зря.