Эксперты предложили блокировать в Украине весь транзит газа из России

Сегодня, 15:45

Сегодня в Киеве состоялись переговоры президента Петра Порошенко с лидером Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, в ходе которых президент ФРГ назвал безосновательным беспокойство Киева в том, что после запуска «Северного потока-2» Украина перестанет быть транзитером, и посоветовал украинскому лидеру не беспокоиться зря.

Некоторые украинские эксперты уже признали строительство газопровода, другие же верят, что Киев еще может остановить данный проект. Повсюду раздаются призывы к радикальным действиям, вплоть до полного прекращения транзита российского газа через Украину прямо сейчас. Политолог Елена Дьяченко уверена, что уже поздно переубеждать ФРГ участвовать в программе строительство нового газопровода, об этом нужно было говорить лет 10 назад, когда проект еще только разрабатывался.

Представители «Нафтогаз Украина» утверждают, что сейчас перед Германией стоит решающий, ответственный выбор - «стать доминирующей силой в Европе ценой охлаждения отношений с США или остаться «первой среди равных», как сейчас».

Дмитрий Кулеба предложил властям Украины заключить договор о гарантированных поставках природного газа через страну в случае запуска «Северного потока-2», что позволит сохранить политический рычаг в мире. А вот глава «Украина в НАТО» Юрий Романюк и вовсе предложил заблокировать все поставки газа из РФ через всю газотранспортную систему в страны ЕС.