ФАС выдвинула обвинения "Роснефти" из-за роста цен на бензин

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В сообщении службы указывается, что из-за снижения общего объёма продаж нефтепродуктов и случился рост цен на бензин. Основная доля продуктов в РФ приходится именно на "Роснефть".

В ФАС выдвинули официальные обвинения в адрес "Роснефти", так как цены на топливо по всей стране могли подняться именно из-за общего снижения продаж внутри страны. Известно, что огромная доля приходится именно на вышеуказанную компанию. Вдобавок, "Роснефть" заключила ряд договоров с компаниями на поставку топлива, но с длительной отсрочкой доставки, что также не могло не повлиять на цены.

Интересно, что на компанию подали несколько жалоб, в которых речь идёт о том, что мелкий опт тоже страдает из-за действий "Роснефти". ФАС дала "Роснефти" срок до 8 июня включительно исправить ситуацию.