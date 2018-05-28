Россия укрепится на мировом рынке с помощью газа из Мозамбика

Сегодня, 20:00

Мозамбик подписал соглашения с «Роснефтью» и ExxonMobil по созданию новых мест по добыче природного газа.

По словам экспертов, соглашения с другими странами очень поможет России укрепиться на мировом рынке и достичь лидерства. Однако тот факт, что Россия, имея достаточно большое количество собственных природных ресурсов, заключает контракты с другими странами, может вызвать неодобрение и даже конфликт в мире. Плюсом соглашения между Россией и Мозамбиком является тот факт, что санкции против страны не мешают ей вести международную деятельность и открывать проекты в разных уголках мира. Таким образом, Россия укрепит местоположение на мировом рынке. «Роснефть» и ExxonMobil откроют новые участки по добыче газа возле бассейна реки Ангоче и Замбези. Период бурения ожидается 3-4 года. Ожидается, что газ из Мозамбика может нанести вред России из-за того, что он будет конкурировать с российскими компаниями по добыче природных ресурсов. Однако не исключается вариант того, что «Роснефть» решит на определенном этапе выйти из проекта Мозамбика в пользу вложений внутри России.