В НАТО мнения по "Северному потоку-2" разошлись

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Союзники блока не пришли к консенсусу по проблеме строительства нового газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, на пресс-конференции Парламентской ассамблеи в Польше сообщил, что мнения союзников ассамблеи по строительству новой газовой трубы "Северный поток-2" разошлись. Некоторые союзники альянса категорически против данного проекта, высказывая довольно серьезные аргументы. Другие же члены НАТО указывают рациональность принятий решений по данному коммерческому объекту, лишь основываясь на коммерческих оценках.

При этом Йенс Столтенберг не уточнил, с какой целью НАТО столько внимания уделяет исключительно коммерческому "Северному потоку-2", в то время как он явно не касается союзников военного блока. Генсек отметил, что они «не видят консенсуса среди членов альянса. К тому же они не обладают ни малейшим влиянием на проект создания 1224-километровой газовой трубы, ведь все решения по данному проекту принимаются на государственном уровне среди стран ЕС. Однако он пообещал, что НАТО будет пристально следить за энергетической безопасностью в Европе и диверсификацией энергопоставок.

"Северный поток-2" - проект "Газпрома" по созданию магистрального газопровода, через который ежегодно в страны Европы будет экспортироваться из России до 55 млрд м³ природного топлива.