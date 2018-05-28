"Жизнь без Дерипаски": 28 июня «Русал» сформирует новый состав совета директоров

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Акционеры российской алюминиевой корпорации готовятся разделить вакантные кресла, о чем стало известно на Гонконгской фондовой бирже.

Жизнь без Олега Дерипаски для энергетического предприятия «Русал» начнется 28 июня, когда акционеры сформируют новый состав совета директоров. Элси Льюнг и Дмитрий Васильев могут сохранить должности независимых неисполнительных директоров. Параллельно «Русал» рассмотрит 11 кандидатов на кресла исполнительных директоров.

Александр Бурико, возглавлявший алюминиевую компанию до 24 мая, под давлением санкций Минфина США ушел в отставку в компании семи коллег. Днем позже с «Русалом» распрощался его главный акционер Олег Дерипаска. Американские штрафы обрушили котировки российского предприятия, поставив под угрозу своевременное выполнение им долговых обязательств. Однако новость о том, что «Русал» сформирует новый состав совета директоров, на 17% подняла стоимость акций корпорации на Гонконгской фондовой бирже.

К слову, обиженный олигарх Дерипаска намерен отыграться на безгрешных сибиряках, подняв стоимость коммунальных услуг.