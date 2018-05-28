«Газпром» увеличит долю в СП с Petrovietnam «Газпромвьете» до 61,78%

Сегодня, 11:09

Госкорпорацию РФ больше не устраивает 51% акций совместного предприятия с вьетнамской нефтегазовой компанией. Решить «проблему» должен вклад 334,7 млрд рублей в капитализацию компании.

Российская корпорация «Газпром» увеличит долю в «Газпромвьете» с 51% до 61,78% посредством взноса в состояние СП с Petrovietnam. Сумма вложения составляет 334,7 млн рублей. Как итог, доля «Газпрома» в уставном капитале «Газпромвьета» вырастет до 941, 605 млн рублей.

В 2009 году российский «Газпром» и вьетнамский Petrovietnam создали совместное предприятие «Газпромвьет», разделив акции 51% на 49% соответственно. СП добывает сырье в ЯНАО и Оренбургской области.