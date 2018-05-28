«Его что, с Марса привозят?»: В России сильно дорожает бензин

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Топливо АИ-92 за три года выросло на 5,43%, АИ-95 на 5,11%, а дизельное топливо на 5,46%. При этом в отдельных регионах, к примеру, в Нижегородской области, цены выросли на 12% и это ещё далеко не предел.

Темпы роста цен на бензин в Нижнем Новгороде превышают рост инфляции. Антимонопольное ведомство уже отправило главе Нижегородской области Никитину обращение с требованием не допустить, чтобы из местного рынка исчезли небольшие компании, которые обеспечивают топливом небольшие населённые пункты. Относительно мая 2017 года бензин стал дороже на 12%, и продолжает дорожать.

В Нижнем Новгороде по состоянию на 22 мая 2018 года литр бензина АИ-92 стоит в среднем 39,94 рубля, ща АИ-95 – 42,51 рубль, а дизель – 42,34 рубля. Сильно растут цены на бензин и во всей России. Так в Казани стоимость АИ-92 составила 39,23 рубля, а АИ-95 и дизеля 41,83 и 41,71 рубль.

В Красноярске люди задаются вопросом о подорожании бензина: «Его что, с Марса привозят?». Там стоимость топлива выросла на 5,1%. Люди решили бороться с заправками и не заправляться целую неделю. В Федерации автовладельцев России призвали каждого любителя машин присоединиться к данной акции.

Не смотря на все заявления региональных властей и граждан, в ФАС РФ заявляют, что за три года подорожание бензина не превысило по стране и 5,46%.