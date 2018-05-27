Министр энергетики РФ Новак дал прогнозы о стоимости нефти в 2018 году

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Он отметил, что на общую сумму и цены сильно влияют санкции против Ирана и ситуация в Венесуэле. Как ответил глава министерства, в июле будет рассмотрен вопрос о фактическом состоянии снижения добычи.

В своём недавнем интервью глава министерства Александр Новак прокомментировал ситуацию и решил дать прогнозы о стоимости нефти в текущем 2018 году. Министр энергетики РФ добавляет, что средние цены возможно будут в районе 65-75 долларов США. Этот оптимистичный прогноз связан с тем, что цена на нефть в начале года была меньше, нежели сейчас, то есть наблюдается рос.

Министр энергетики отмечается, что на стоимость нефти сильно влияют санкции против Ирана и ситуация на Венесуэле. Кроме того, в июне будет проходить министерская встреча, на котором Новак собирается изучить вопрос о корректировке и состояния снижения добычи, чтобы частично уменьшить добычу.

25 мая глава Минэкономразвития Орешкин заявил о другой стоимости нефти в 2018 году. По его мнению, она будет на уровне в 60 долларов, и это «примерно». Глава «Роснефти» Сечин считает, что благодаря санкциям нефть будет стоить рекордно дорого. В «Газпроме» же заявили о стоимость в 50-60 долларов.