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Автомобильное топливо за неделю прибавило на 1-1.9 рубля, а летнее дизтопливо на 1,2. Региональный УФАС подсчитал, что заправки «Газпрома» отпускают товар еще дороже.

В Орловской области цены на бензин растут ударными темпами. За неделю все показатели возросли в разы. Литр топлива в регионе поднялась на 1-1,9 рубля. АО «Орелнефтепродукт отпускает литр бензина по цене выше, чем на 1,2 рубля.

К слову, в Омске также подорожал бензин. Проблема повышения стоимости топлива в России заинтересовала президента Путина и ФАС. Росстат сопоставил стоимость горючего в разных регионах страны. В список городов с самым дешевым бензином вошло Кемерово (АИ-92 - 36,68 рубля, АИ-95 – 38,96 рубля).

На данный момент, спрос на использование бензина есть, но эксперты предвидят развитие сети продаж электромобилей. Их широкий спрос в Европе постепенно зарабатывает положительные отзывы туристов и привлекает инвесторов из-за границы.