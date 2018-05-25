Шредер объяснил, кто хочет помешать строительству «Северного потока–2»

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Противники проекта продвигают таким образом свои экономические интересы.

Помешать строительству «Северного потока-2» намерены в первую очередь конкурирующие стороны, уверен экс-канцлер ФРГ, а ныне глава Совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер. Он, в частности, рассказал, что в прекращении реализации данного проекта заинтересованы США. Последние всяческим образом проталкивают идею поставок в Европу своего сжиженного газа, как альтернативу российскому топливу.

Шредер подчеркнул, что американские власти умело маневрируют на правительственном уровне, тем самым добиваясь продвижения экономических интересов отдельных групп. В ситуации с противостоянием «Северному потоку-2» ключевым является тот факт, что российский газ значительно дешевле американского. Несмотря на это, Вашингтон продолжает давить на Евросоюз в данном вопросе. Шредер высказал надежду на то, что европейские чиновники смогут справиться с этим давлением и отстоять «Северный поток-2».

Ранее Владимир Путин в контексте обсуждения проблемы противостояния США реализации данного проекта назвал Трампа «крепким предпринимателем». Российский лидер объяснил в беседе с Ангелой Меркель, что глава Белого дома пытается продвинуть свои экономические интересы в Европе.