Эксперт дал оценку заявлению США о противодействии «Северному потоку-2»

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По словам представителя Института национальной энергетики Александра Фролова, американцы чувствуют всю опасность запуска газотранспортной системы, поэтому и продолжают упорствовать. Тем не менее, активных и серьезных действий они предпринять не смогут.

Эксперт дал оценку недавнему заявлению представителя США Майка Помпео о противодействии «Северному потоку-2» и его строительству. По его мнению, реализация проекта будет «подобна смерти» для американской стороны, ведь влияние Китая после этого в Европе усилится, чего боятся допустить власти США.

Тем не менее, по словам Фролова, в случае вмешательства американцев и введения с их стороны новых ограничений, европейцы смогут ответить зеркально, что пагубно скажется на экономике США.