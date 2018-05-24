Облом: Минфин посоветовал россиянам не рассчитывать на снижение цен на бензин

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В рамках ПМЭФ-2018 Алексей Сазанов, возглавляющий департамент таможенной и налоговой политики Минфина РФ, рассказал, как скажется снижение акцизов на стоимости топлива.

А никак, обломал соотечественников Сазанов. Падение пошлин предотвратит дальнейший рост цен на бензин, однако рассчитывать на их снижение россиянам не стоит. Негативную тенденцию Минфин не в состоянии переломить из-за текущего соотношения курса рубля и нефти.

Сазанов посоветовал россиянам закатать губу на фоне обещаний вице-премьера РФ Дмитрия Козака с 1 июля текущего года на 3 тыс. рублей сбить акцизы на тонну бензина и на 2 тыс. уронить дизтопливо. Полнейший облом для автомобилистов подсластил отказ Минфина водить дополнительные 500 рублей акцизы на ДТ.