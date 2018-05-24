Эксперт: Увеличение продаж на бирже снизит цены на бензин

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Неоднозначная ситуация на рынке топлива в России, когда увеличение мировых цен на нефть влечет за собой подорожание бензина в стране, широко обсуждается на экспертном уровне. Скачок цен уже привел к ситуации, когда в регионах сельхозтехнику срочно переводят на газ.

Эксперт Василий Колташов считает, что увеличение продаж на бирже существенно снизит цены на бензин. Тем более что спрос на топливо с наступлением весны значительно увеличился. Необходимо создавать конкуренцию среди трейдеров, учитывая начавшиеся сельскохозяйственные работы, а также сезон отпусков. В этой связи непонятна позиция государства, которое, увеличивая акцизы, дает карт-бланш производителям бензина и продавцам.

По мнению эксперта, вполне логично было бы пойти на «плавающую» систему акцизных ставок с учетом колебаний цен на нефтяном рынке. Напомним, только за последний месяц цены на бензин и дизельное топливо в России поднялись в среднем на пять процентов. По оценке специалистов, такая тенденция может привести к тому, что на заправках появятся ценники в 50 рублей за литр.