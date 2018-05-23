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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что необходимо противостоять продолжению работ над трубой «Северный поток – 2», так как из-за зависимости от российского газа возможности в противостоянии Москве ограничены.

США стремятся остановить «Северный поток – 2», так как зависимость от российского газа возрастет, а это станет преградой в противостоянии России. Американские власти заявили, что поставлять энергоресурсы можно через Кавказ и многие другие страны.

Власти США обеспокоены тем, что в будущем наступит большая зависимость, по сравнению с данной, которой российские власти смогут воспользоваться в свою пользу. Именно поэтому необходимо принять меры, чтобы проект «Северный поток – 2» не состоялся.

Напомним, что ранее о необходимости прервать реализацию данного проекта заявил президент Украины Петр Порошенко, заявив, что проект не является экономическим, а создан во вред единства Европейского Союза и Украины.