В Мурманской области топливо подорожало на рубль за неделю

Сегодня, 17:52

Мониторинг специалистами антимонопольной службы по региону показал, что ни один производитель и владелец заправки не оставил цены без изменений. Тем не менее, на многих объектах были зафиксированы максимальные скачки.

Специалисты сообщили, что в Мурманской области только за последнюю неделю топливо значительно подорожало, местами – вплоть на рубль. Однако некоторые производители оставили бензин и дизель на небольшом уровне подорожания, но изменится ли ценовая политика данных автозаправок в скором времени – пока не ясно.

Среди проверенных точек под прицел антимонопольной службы попали заправки ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Витэк», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», а также ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Колизей», ООО «Спецтехнология Плюс» (наибольшее повышение цены – на рубль) и ООО «Вега».