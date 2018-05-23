Цены на бензин в России плавно приближаются к 50 рублям за литр

Сегодня, 17:01

Уже на протяжении месяца в стране можно замечать подорожание автомобильного топлива. По словам специалистов, за текущий месяц ценник на автозаправках увеличился на 3-6%.

В России цены на топливо плавно доходят до отметки 50 рублей. А 98-й бензин так и вовсе перевалил за эту отметку. Остальные же виды автомобильного горючего стремительно догоняют её. Эксперты выделяют несколько причин подорожания. Тут оказались повышение акцизов, рост цен на нефть. По их словам, уменьшить ценники на топливо возможно, повысив объём поставок на отечественный рынок.

В Министерстве энергетики и ФАС уже готовы документы, которые предусматривают рост минимальной нормы реализации в пределах биржи горючего. Это поспособствует замедлению опта стабилизации розницы.