В Центробанке рассказали, с чем связан рост цен на бензин

Сегодня, 19:35

Представители Банка России подчеркнули, что в период снижения стоимости нефти динамика была иная.

В Центробанке РФ прояснили ситуацию относительно аномального роста цен на бензин. Представители регулятора регулятора рассказали, с чем он связан и почем ранее данное явление не имело место быть. В частности, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева объяснила, что первоочередное влияние на ценообразование оказывают акцизы, которые не так давно были повышены, а также международных цены на топливо. Она заметила, что в период снижения стоимости нефти на глобальном рынке рост был менее интенсивным. Тогда вклад цен на бензин в инфляционные процессы, вспомнила Юдаева, был ниже.

Ранее подобные разъяснения дали в ФАС. Глава ведомства рассказал, что рост цен является сезонным явлением, а также связал его с колебаниями на мировом трынке нефти. Ничего странного в этом в ведомстве не увидели.