В Украине признали, что не смогут навредить проекту «Северный поток – 2»

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В ситуации, когда Германия и Россия договариваются о прямых поставках газа, Украина рискует остаться без топлива уже следующей зимой.

Украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич констатировал, что «Северный поток-2» так или иначе состоится и Украина его реализации уже никак не сможет навредить. Подтверждением тому он назвал демонстрацию властей Германии своей приверженности данному проекту. Для Берлина покупать российский газ рискованно, но этот риск оправдан, считает Марунич, поскольку топливо из России гораздо дешевле, чем СПГ из США, который Вашингтон так стремится навязать Евросоюзу и Германии, в частности. Что же до Украины, то её перспективы в данной истории, по мнению эксперта, не очень радужны, поскольку уже следующей зимой она может оказаться без газа. Слова же украинских властей о том, что в местных хранилищах достаточно топлива, не выдерживают никакой критики после того, как в марте в стране произошёл энергетический кризис на фоне прекращения поставок из России.

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