В Японию доставили сжиженный сланцевый газ из США

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Ранее Япония заключила с Соединенными Штатами Америки контракт на поставку сжиженного сланцевого газа на двадцать лет. До этого в Японию поставляли газ Австралия и страны Ближнего Востока.

Первую партию СПГ, которую получили из месторождения сланца в Америке, доставили в японский порт Иокогама. Об этом рассказала японская корпорация Tokyo Gas, совершившая сделку с США. Сообщается, что первая партия составила 70 тысяч тонн газа, которого должно хватиь для обеспечения 220 тысяч домов в течение года. Газ добывает американская корпорация ST Cove Point, расположенная на востоке Мэриленда. ST Cove Point - это общий проект Tokyo Gas и Sumtomo Corporaton. Всего во время срока договора в Японию поставят около 1,4 миллиона тонн газа каждый год. До этого времени газ в Японию поставляли Австралия, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.