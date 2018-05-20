Автомобилист из Ставрополя в шоке от цен на газ на АЗС в Воронеже

Сегодня, 19:51

Мужчина поинтересовался у местных жителей, как им живётся с такими завышенными ценниками.

В одном из пабликов Воронежа в социальной сети «Вконтакте» на днях автомобилист из Ставрополя поделился эмоциями от цен на газ на местных АЗС. Гость города спросил у воронежцев, везде ли у них бутан продаётся за 20 рублей. Для сравнения мужчина привёл цены на топливо в его родном городе, где за литр газа просят 16,5 рубля. Пользователи с юмором ответили приезжему, предположив, что завышенная стоимость связана с тем, что Россия закупает бутан в Малайзии. Некоторые участники обсуждения высказали раздражение разницей цен и высказали мнение, что стоимость топлива продолжит расти.

Ранее мы писали, что цены на бензин в Воронеже шокировали Терминатора. Мем с персонажем одноименного голливудского фильма создали жители города, которые возмутились подорожанием топлива на местных АЗС.