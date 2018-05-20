В РАН предложили поискать в Крыму крупные месторождения газа.

Сегодня, 16:12

Руководитель Российской академии наук выступил с инициативой провести полноценное изучение шельфа полуострова, на котором могут находиться перспективные газовые месторождения.

Александр Сергеев, глава РАН, находится в Крыму в рамках трехдневной рабочей поездки. Там он планирует встретиться с руководством крымской нефтегазодобывающей компании "Черноморнефтегаз". По словам ученого, темой беседы станет вопрос об освоении шельфа Крыма. Проанализировав все проведенные исследования на данной местности, сотрудники научной академии заключили, что на шельфе Крыма могут находиться довольно большие газовые месторождения.

В рамках комплексного исследования территории будет предложено провести диагностику шельфа с участием подводной средств, которые изучат сейсмическую сторону, а наиболее вероятные регионы для последующего бурения на предмет поиска газоносных районов предлагается определить при помощи космической техники.

Сергеев подчеркнул, что "Черноморнефтегаз" является компанией, более всего заинтересованной в дальнейшем освоении газоносных слоев, которые, в случае верных прогнозов специалистов РАН, обязательно обнаружат там. На данный момент будет обсужден выбор наиболее оптимального способа проведения данных работ, которые позволят уточнить место для последующего бурения.

Администрация Крыма полностью поддержала данный проект.