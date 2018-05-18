Эксперт: Германия не откажется от «Северного потока - 2»

Сегодня, 13:30

Поскольку Ангела Меркель не станет расшатывать обстановку в стране и подвергать свою личность политика обсуждению, процесс отказа от ранее высказанных намерений, по словам политолога, не реален.

Заместитель гендиректора Института нацэнергетики Александр Фролов уверен, что Германия, несмотря на политику стран ЕС, не откажется от строительства «Северного потока - 2». Эксперт связывает такую нерешительность Ангелы Меркель с политической фигурой канцлера, которая на протяжении долгого времени не давала возможности соотечественникам усомниться в ее словах. Поэтому Германия не откажется от «Северного потока – 2». Также Меркель заинтересована в сотрудничестве с Россией. Но как поступит канцлер Германии в этот раз, мир увидит после того, как политические фигуры станут на свои места в вопросе строительства «Северного потока – 2».

К слову, главгосэкспертиза подтвердила, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» одобрен. Об этом сообщили накануне, после детального изучения технической документации предприятия-исполнителя. Главгосэкспертиза проанализировала все риски и прибыли от газопровода Nord Stream и решила поддержать идею обеспечения стабильных поставок в страны ЕС через акваторию Балтийского моря.