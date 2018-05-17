Россия отстает от США в мировом лидерстве по добыче нефти

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Впервые в 2018 году Соединенные Штаты обогнали Россию по добыче нефти, о чем сообщили в организации по сбору нефтяной статистики (JODI).

В марте США удалось добыть почти десять миллионов баррелей за сутки, за счет чего Штаты взяли мировое первенство по добыче нефти. Россия в том же месяце добыла на несколько сотен баррелей меньше. После России уверенно идет Саудовская Аравия, с добычей в девять миллионов баррелей. Подчеркивается, что общий объем добычи в Саудовской Аравии уменьшился на несколько процентов, а в США наоборот увеличился на 3,7%.

Аналогичные данные по Российской Федерации сотрудники организации по нефтяной статистике не указывают. Подчеркивается, что Ирак – второй по добыче нефти после Саудовской Аравии. Ирак сохраняет свои объемы, однако экспорт все же сократился на 0,4%, то есть, до 3,7 миллиона баррелей за сутки.