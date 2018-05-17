США предлагает Германии сделку в обмен на отказ от «Северного потока-2»

Сегодня, 14:02

Дональд Трамп, используя свой опыт неразборчивого в средствах бизнесмена, применяет метод шантажа и угроз для давления на своих европейских «союзников». Ангеле Меркель уже сделано предложение, «от которого нельзя отказаться».

США пока предлагает Германии сделку в обмен на прекращение поддержки проекта «Северный поток-2». В случае если Меркель прислушается к настоятельной просьбе «старшего брата», Вашингтон готов пересмотреть вводимые с начала лета пошлины на импорт европейской стали и алюминия, которые серьезно ударят по экономике стран Европейского союза вообще и интересам крупнейших компаний, в частности. Накануне лидеры стран, входящих в ЕС, уже обсудили сложившуюся ситуацию, но не пришли к решению противодействия американским пошлинам.

Хотя Дональд Трамп открывает «лазейку» для снятия пошлин на металл. Он сразу заявил, что они могут быть сняты, если Европа откажется от более дешевого российского газа и перейдет на дорогой сжиженный газ из США. Эксперты уже прокомментировали ситуацию. Общее мнение можно определить выражением «хрен редьки не слаще». Политика Трампа, ведущего себя, как полноправный мировой сюзерен, начинает «напрягать» даже самых лояльных европейских лидеров.