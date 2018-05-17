В правительстве РФ обсудили проект газификации Мурманской области

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Новое правительство России поручило изучить возможность газификации объектов энергетики и предприятий Мурманской области. На сегодняшний день разрабатывается соответствующий проект.

Правительство России поручило профильному министерству разработать проект газификации Мурманской области. Сегодня, 17 мая, в министерстве энергетики РФ проходило совещание по данной теме, участником которого стал вице-губернатор Евгений Никора. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства региона.

В ходе обсуждения были внесены предложения о возможности газификации объектов энергетики области, а также промышленных предприятий. Речь идет о сжиженном газе. Рассматривается возможность перевалки газа на территории Мурманской области. Итоги совещания пока не сообщаются.

Напомним, что выступая перед Советом Федерации, губернатор Марина Ковтун призвала обратить внимание на недостаточный уровень газификации Мурманской области и исправить сложившееся положение до 2025 года. Предлагается два варианта газификации – строительство газопровода из Ленинградской области или освоение Штокмановского месторождения.