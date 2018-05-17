Глава Нафтогаза Украины Коболев назвал Газпром «жирным медведем»

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По словам главы компании, вопрос стоит в том, будет ли российская компания выполнять установленное решение арбитражного суда и возобновит транзит газа уже к концу 2019 года. Без последнего, по словам Коболева, предприятие не сможет трансформировать активы и выполнять нормы Третьего энергопакета.

Глава Нафтогаза Украины добавляет, чтобы было найдено решение по разделению активов, Евросоюз должен занимать чёткую позицию по отношению к тому, как Газпром будет следовать установленному закону и решениям.

Коболев добавляет, что из 124 миллиардов кубических метров газа, которые Газпром пропустил через украинские ГТС в прошедшем году, 94 миллиарда кубометров были транзитом. Глава Нафтогаза заявляет, что Газпром просто занимается блокировкой реформирования системы.

По словам Коболева, активы нужно делить, как того требует европейское законодательство, а также для привлечения крупных международных партнёров.

Глава украинской газовой компании также назвал Газпром «медведем в лавке», который ведёт себя не агрессивно, а очень даже спокойно. По словам Коболева, этот «жирный медведь»-Газпром просто пользуется своим положением.