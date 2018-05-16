Евросоюз помирится с «Газпромом»

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По данным некоторых источников, это случится уже на этой неделе или, в крайнем случае, на следующей. Ряд экспертов называют и точную дату – 24 мая.

Евросоюз собирается урегулировать с «Газпромом» антимонопольный спор. Он был одним из самых длинных в истории ЕС. Разбирательство началось ещё в 2012 году.

Евросоюз сообщил о том, что он помирится с «Газпромом» после того, как энергетическим гигантом был дан ряд обещаний. В частности, они касаются изменения структуры по ценообразованию. Также компания позволит конкурентам закрепиться в восточной части Европы.

Сообщается, что при соблюдении этого, антимонопольное расследование завершится без наложения каких-либо штрафов. Ранее предполагалось, что их размер мог составлять 10% от оборота «Газпрома».

«Мирный» исход дела стал возможен благодаря следующему. «Газпромом» было дано согласие на исключение из контрактов запрета на трансграничную перепродажу газа. Помимо того, компания взяла обязательство не требовать от Болгарии того, чтобы та возместила потери по «Южному потоку», отказавшись от участия в проекте.

Евросоюз обвинял «Газпром» в доминирующем положении на рынках Восточной и Центральной Европы. Помимо того, еврокомиссары полагали, что компания устанавливает несправедливые цены.