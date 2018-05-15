Главгосэкспертиза: Проект газопровода «Северный поток-2» одобрен

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Об этом стало известно после полной проверки пакета документов и всех материалов для постройки 1200-километрового газопровода в обход Украине к странам ЕС .

Главгосэкспертиза подтвердила, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» одобрен. Об этом сообщили накануне, после детального изучения технической документации предприятия-исполнителя. Главгосэкспертиза проанализировала все риски и прибыли от газопровода «Северный поток-2» и решила поддержать идею обеспечения стабильных поставок в страны ЕС через акваторию Балтийского моря.

По данным специалистов, около 1,2 тыс. км и мощностью 55 млрд м² газа в год проходит через территориальные воды России и Германии. О том что Главгосэкспертиза проинспектировала проект газопровода «Северный поток-2» и поставила метку «одобрено» известно и россиянам, которые с энтузиазмом восприняли новость.