"Газпром" увеличит объемы добываемого газа в 2018

Сегодня, 17:33

Зампредседателя "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что компания собирается увеличить добычу газа в этому году.

Маркелов сообщил, что компания планирует добыть 475,8 млрд куб.м газа в 2018 году, и по сегодняшним результатам она превысила план на 16 млрд куб. м.

По сравнению с 2017, в этом году прирост по добыче газа составил 1%, а в сравнении 2016-го с 2017 годом - 12,4%. Также в прошлом году экспорт газа в Европу увеличился до 194,4 млрд куб.

К концу 2018 года компания планирует подготовить несколько вариантов по использования газа Тамбейской группы месторождения и, возможно, заняться производством сжиженного природного газа. В данный момент на Тамбее проводится геологоразведка семи скважин. В ходе их анализа "Газпром" выяснил, что геологические объекты на Западно-Тамбейском, Северо-Тамбейском и Тасийском участках являются единым Тамбейским месторождением, хотя до этого их считали отдельными месторождениями.