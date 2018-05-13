Эксперты: Рост цен на бензин провоцирует падение качества топлива

Вчера, 19:21

По мнению специалистов, уже в скором времени, в случае продолжения тенденции повышения стоимости ГСМ, на российских АЗС будет превалировать контрафактная продукция.

Рост цен на бензин напрямую связан с качеством топлива и провоцирует его падение, считают независимые эксперты в данной области. Власти утверждают, что повода для беспокойства в связи с непрекращающимся увеличением стоимости нефтяной продукции нет. Как поясняют в ФАС, подобная тенденция вызвана сезонными факторами, а также колебанием мировых цен на сырьё. В то же время данная ситуация грозит в ближайшем будущем стать причиной новых проблем в транспортной сфере. Как считают специалисты, поставщики и продавцы топлива постепенно будут наращивать долю контрафактной продукции, что негативно скажется как на исправности автомобилей россиян, так и на экологии в стране.

Ранее в ФАС предупредили о значительном росте цен на бензин. В ведомстве напомнили, что сезонное повышение стоимости топлива связано с ростом спроса, вызванным началом сезона отпусков и периода сельскохозяйственных работ.