Посол США в ФРГ подверг критике реализацию «Северного потока — 2»

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Дипломат указал, что реализация программы строительства трубопровода «Северный поток 2» не в интересах Евросоюза. Проект лишь усилит российское влияние на Европу, включая вопросы безопасности.

В интервью медиаконцерну Funke Mediengruppе в ФРГ Маргрете Вестагер еврокомиссар в сфере конкуренции выразил обеспокоенность в связи со строительством трубопровода. Он уверен, что «Северный поток 2» не принесет Европе ничего хорошего. По стратегии Евросоюза, поставка топлива из нескольких источников призвана ослабить влияние России на государства континента.

Посол США в Германии Ричард Гренелл указал, что настоящая программа создания газопровода довольно проблематична. «Nord Stream 2» включает создание двух ветвей трубопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря, суммарная площадь которых ежегодно будет составлять 55 млрд куб. м топлива. Обеспокоенность Вашингтона разделяют и европейские партнеры, которые помогают найти способ изменить нынешнюю динамику.

«Северный поток 2» является масштабным проектом формирования нового магистрального 1224-километрового газопровода из России в Германию. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Единственным акционером трубопровода для поставки природного газа выступает российский "Газпром". Общая стоимость проекта достигла 9,5 млрд евро.