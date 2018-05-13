За май в Омске трижды дорожал бензин

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Последнее повышение цен зафиксировано 12 мая. Стоимость топлива повысилась на АЗС «Газпром нефть» и «Лукойл».

На сегодняшний день автозаправочные станции компании «Газпром нефть» продают АИ-95 по цене в 40,7 рубля, а АИ-92 реализуют по 38,5 рубля. В рамках сети «Лукойл» также наблюдается повышение цент. Так литр АИ-95 стоит 40,92 рубля (ранее 40,62 рубля), а АИ-92 подорожал до 38,47, хотя ранее его можно было приобрести по 38,18 рубля. Отмечается, что АЗС других фирм реализуют топливо по ценам, приближенным к «Газпром нефти».

Многие водители Омска задумались о том, что выгоднее переходить на газовое горючее, так как экономия приблизительно составит 40%. Помимо того, ГБО уменьшает уровень износа автомобильных деталей, не говоря уже об экологичности процесса. Как правило, повышение цены на бензин сопровождает подорожанием продуктов.