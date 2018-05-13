В Индию из ОАЭ отправился первый танкер c нефтью

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Грузовые отсеки судна содержат порядка двух миллионов баррелей сырья, которое поставляется в рамках контракта между Абу-Даби и Нью-Дели. Всего по соглашению планируется переправить почти в три раза больше «чёрного золота».

Из ОАЭ накануне вышел танкер с нефтью, предназначенный для транспортировки в хранилища на западе Индии. Речь, как сообщается международная пресса, идёт о поставках Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Первая партия содержит порядка двух миллионов баррелей нефти. В то же время, всего планируется переправить в Индию 5,86 миллиона баррелей сырья. По мнению экспертов, мировой спрос на нефтепродукты в ближайшие годы существенно возрастёт. При этом основными потребителями «чёрного золота» станут Китай и Индия. К 2023 году их доля мирового спроса составит более 50%.

Ранее стало известно, что в угоду Китаю Европу обделят российской нефтью. Уже в ближайшее время поставки сырья из России сократят почти на 20%. В то же время объём экспорта в КНР нарастят на 43%.

Также недавно стало известно, что Иран выведет на рынок новый сорт нефти West Karoun. С учётом пока ещё сомнительного качества сырья, его смогут продать лишь спотовым потребителям.