К 2040 году Россия будет лидером по экспорту нефти

Вчера, 20:11

К данному периоду времени страна сможет обеспечить до 5% мирового спроса на углеводороды. По данным специалистов, государство будет экспортировать девять миллионов баррелей в сутки.

Представители английской компании BP заявили, что к 2040 году общий экспорт газа составит около 36 миллиардов кубических фунтов. Экономисты из-за рубежа сообщают, что РФ по выработке жидких углеводородов находится на третьей позиции, уступая лидерство США и Саудовской Аравии. При этом наряду со Штатами Россия держи первые места по добыче газа 72 миллиарда кубических футов голубого топлива.

Также отмечается, что к 2024 году доля РФ в общепланетном производстве энергоресурсов сократится до 9% против 10% в 2016, а увеличение потребления превысит 7500%. Их объем в топливно-энергетическом балансе составит 2%, в таких государствах мира, как Китай, Бразилия и Индия этот показатель составит 17%.

Вчера стало известно, что бензин в России может подорожать из-за повышения стоимости нефти в мире. Не исключается, что в 2019 году важный энергетический продукт достигнет отметки в 100 долларов.