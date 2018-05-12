Глава ФАС предупредил о значительном росте цен на бензин

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Весной и летом традиционно, в связи с отпусками россиян и началом сельскохозяйственных работ, увеличивается спрос на бензин, отчего топливо несколько дорожает. Однако в этом сезоне на рост цен может также повлиять и резкое подорожание нефти.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предупредил, что именно этот фактор спровоцирует значительный рост цен на бензин, который даже может опередить инфляционные процессы в России. По словам чиновника, мировая тенденция подорожания нефти не позволяет ФАС полностью стабилизировать ценовую политику владельцев крупных автозаправочных станций.

Артемьев также сообщил, что в агентстве уже разрабатываются механизмы корректировки цен, о которых будет сообщено в министерство финансов РФ. Например, предполагается использования метода «плавающих» акцизов, когда сбор может варьироваться в зависимости от мировых цен на нефть. По мнению чиновника, это позволит стабилизировать внутренние цены. Напомним, еще 10 дней назад начал дорожать бензин в Московском регионе. Средняя цена поднялась на 70 копеек за литр.