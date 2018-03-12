Дипломат: США не нужно вводить санкции против "Северного потока-2"

Вчера, 23:53

Вашингтон не должен вводить санкции против «Северного потока-2». Так считает американский дипломат Ричард Морнингстар.

Бывший спецпредставитель США по вопросам энергетики в Евразии заявил, что Штатам не следует вводить ограничения против газопровода «Северный поток-2». Морнингстар является дипломат в отставке, ранее он работал в должности поста США в Азербайджане, постпреда при Евросоюзе, спецсоветником президента по энергетике Каспия. В последнее время он руководит основанном им программой Атлантического совета, посвященной энергетическим факторам. Дипломат уверен, что касательно проекта «Северный поток-2» необходимо проводить переговоры, так как у «этого вопроса есть две стороны».

«Северный поток-2» являет собой проект строительства газопровода в 55 миллиардов кубометров газа в год от берегов России через Балтику до территории Германии. Он удвоит мощь «Северного потока», а его запуск запланирован на 2019 год.