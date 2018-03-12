ЕС призвал "Газппом" соблюдать правила поставок газа в Украину

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В Евросоюзе рассказали, что "Газпром" обязан следовать правилам поставки газа по направлению в Украину. Позднее сообщили про начало процесса расторжения договора в стенах Стокгольмского арбитражного суда.

Компания "Газпром" поясняет это тем, что решение суда в отношении конфликта двух организаций привело к нецелесообразности контрактов для российской корпорации.

"Мы заметили, что "Газпром" приостановил поставку газа на Украину, по которой перечислили предоплату. Мы считаем, "Газпром" обязан в полной мере выполнить свои обязательства. Еврокомиссия работает над контролем данной ситуации", - объяснила глава дипломатии Евросоюза Фредерика Могерони после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Стокгольмский арбитраж несколько месяцев назад решил спор "Газпрома"и Нафтогаза" в направлении контрактов на поставки и транзит газа, при этом российская компания обязана теперь выплатить украинской стороне 2,5 миллиарда долларов.