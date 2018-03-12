В Кемерово зафиксированы самые низкие цены на бензин в России

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Проблема повышения стоимости топлива в России заинтересовала президента Путина и ФАС. Росстат сопоставил стоимость горючего в разных регионах страны. В список городов с самым дешевым бензином вошло Кемерово (АИ-92 - 36,68 рубля, АИ-95 – 38,96 рубля).

Специалисты ФАС отследили ситуацию на рынке. Владимир Путин указал на необходимость стабилизации цен на бензин для потребителей в регионах России. Проводится проверка по поводу соответствия цены товара ее реальной стоимости на рынке. На данный момент специалисты Росстата провели мониторинг цен на бензин в регионах. Кемерово вошло в список городов с самым дешевым бензином РФ. Примечательно, что стоимость литра АИ-92 - 36,68 рубля, а АИ-95- 38,96 рубля.