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Министр нефти и энергетики Норвегии выступил за проект «Северный поток-2»

Вчера, 21:44

Терье Сёвикнес, который является министром нефти и энергетики Норвегии, во время своего выступления в Атлантическом совете выступил с защитой проекта «Северный поток-2». Он считает, что постройка трубы не противоречит энергетической безопасности Европы.

Сёвикнес также добавил, что Норвегия обращает большое внимание на долговременные поставки газа в Европу. Министр также не замечает, что нефтегазовая добыча явно изменяет климат Земли.

По его заявлению, людям нужны как возобновляемые источники энергии, так и ископаемые виды топлива. Налоги на выброс углекислого газа уменьшил объёмы выбросов предприятий, которые стоят на норвежском континентальном шельфе.


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