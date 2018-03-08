Путин намекнул о снижении цены на бензин

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ФАС отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов после февральского заявления президента. Владимир Путин намекнул о необходимости снижения цен на бензин. Проводится проверка антимонопольной службой по поводу умышленных колебаний.

Федеральная антимонопольная служба проявляет интерес к деятельности нефтяных компаний России. Особое внимание стало результатом выполнения полученного «намека» от Владимира Путина. Президент РФ заинтересовался необоснованным вопросом создания цены на рынке купли-продажи бензина. Компании монополистов решили отстранится от выполнения обязательств перед Минэнерго. Таким образом, уровень запаса топливо остался неподсчитанным и коэффициент нужного процента оказался недоступен для специалистов ФАС.

«Законодательно нормативы по запасам нефтепродуктов в РФ не закреплены, хотя регулятор предлагал это», - подчеркнул глава управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин.

В проверяющей структуре отметили важность изменения законов о нормах запасов топлива в стране. После этого возможным станет влияние на нефтяные компании.