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«Нафтогаз» хочет отсудить у «Газпрома» дополнительные $20 млрд

Сегодня, 15:05

«Нафтогаз» намерен обратиться в суд, чтобы получить с «Газпрома» 20 миллиардов долларов. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что цена транзита российского газа через Украину занижена в два раза.

Стоит отметить, что Витренко ранее заявлял о намерении вести переговоры с «Газпромом» о нормализации отношений. Представитель «Нафтогаза» сообщил, что это было необходимо для установления уровня отношений между компаниями на европейскую планку.

Однако после проигранного в арбитражном суде Стокгольма дела, «Газпром» заявил о желании расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит российского газа. В данный момент компания «Газпром» занимается строительством «Северного потока-2» - газопровода в обход Украины.

Напомним, что «Нафтогаз» неоднократно выступал против строительства «Северного потока-2». Однако, специалисты отмечают, что «Нафтогаз» выбрал неправильную стратегию давления на «Газпром». Если раньше они могли сыграть в суде на том, что строительство нового газопровода — это исключительно политическое решение, которое не несет «Газпрому» финансовой выгоды, то теперь этот вариант отпадет. Ведь в случае одобрения судом просьбы о рассмотрении дела, «Нафтогаз» будет требовать с «Газпрома» большую сумму за транзит российского газа в Европу.


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