Эксперт: «Газовые разборки» Украины и РФ идут на пользу «Северному потоку-2»

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Энергетический эксперт Вячеслав Кулагин, представляющий Центр изучения мировых энергетических рынков РАН, проанализировал влияние «газовых разборок» Украины и России на «Северный поток-2».

РФ совершенно не стоит волноваться о будущем «Северного потока-2». Текущее положение энергетической отрасли Украины требует оперативного вмешательства Еврокомиссии, способной надавить на Киев, считает Вячеслав Кулагин. Москва продолжает в полной мере выполнять взятые на себя перед Европой обязанности в рамках газовых контрактов. Сырье идет на Запад через Украину несмотря ни на что, так как европейский энергетический рынок является приоритетным для России, подчеркнул сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков РАН.

Как итог, «газовые разборки» Украины и РФ пойдут лишь на пользу «Северному потоку-2». Глядя на угрозы, которые Киев создает для поступающего на Запад сырья, Европа в скором времени осознает, что построение нового газопровода является единственным верным решением в сложившейся ситуации, подытожил Кулагин.